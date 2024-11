L'uomo uscito dall'ospedale questa mattina si è recato in caserma per ringraziare personalmente i suoi soccorritori che hanno prestato le prime cure

Salvato dai carabinieri un cittadino brasiliano colto da una crisi cardiaca in un parcheggio di un supermercato Catanzaro. L'uomo è stato ritrovato privo di sensi e solo il tempestivo intervento dei militari dell'Arma forti anche delle conoscenze di primo soccorso che hanno effettuato le prime manovre salvavita hanno evitato il peggio. Sul posto è giunto poi il personale del 118 che ha provveduto a trasferire l'uomo in ospedale. Questa mattina l'uomo, uscito dall'ospedale dopo i controlli di rito, ha sentito il bisogno e il desiderio di andare alla caserma della Stazione Carabinieri di Catanzaro Lido e ringraziare personalmente i suoi soccorritori: il vice brigadiere Raffaele Battaglia e il carabiniere Antonio Albino. L'uomo ha ringraziato i due carabinieri per avergli, di fatto, salvato la vita.