Ha assistito alla nascita della "super mafia" a tre teste: un'alleanza per gli affari in Lombardia tra affiliati a Cosa Nostra, 'ndrangheta e Camorra. E ora il collaboratore del processo Hydra William Alfonso Cerbo, 44 anni detto 'Scarface', specializzato in truffe e che è stato il «collettore economico a Milano del clan Mazzei di Catania», la sta raccontando nella sua prima deposizione al processo Hydra, dietro un paravento per non essere riconosciuto.

Cronaca

Hydra, l’ombra della ’ndrangheta tra Milano e la Calabria: bazooka e “penne che sparano” nei verbali inediti dei pentiti

Pablo Petrasso
Hydra, l’ombra della ’ndrangheta tra Milano e la Calabria: bazooka e “penne che sparano” nei verbali inediti dei pentiti

«Posso dire di essermi trovato in mezzo alla nascita di questo sistema» che sarebbe stato attivo in Lombardia tra Milano e Varese, con legami anche col mandamento di Castelvetrano (Trapani), quello di Matteo Messina Denaro.

L'alleanza è nata nel 2019, secondo le dichiarazioni di Cerbo, e c'erano «Cantarella e Vestiti, in primis», ossia Gaetano Cantarella, detto Tano, scomparso nel 2020 per un caso di "lupara bianca", e Giancarlo Vestiti, tra gli imputati e che farebbe parte della camorra dei Senese. Un sistema «che si è alimentato anche grazie a me - ha aggiunto Cerbo - in quanto io in quel preciso momento storico ero a Milano a fare illeciti».