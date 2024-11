Durante il periodo natalizio sono state molteplici le manifestazioni che hanno animato i paesi calabresi. Mirabili iniziative a favore del territorio, che hanno rallegrato le giornate di residenti e turisti. Ma quanta fatica, alcune volte, per raggiungere le località degli eventi. Ci si è dovuti scontrare con le condizioni precarie di certe strade provinciali, tra asfalto dissestato, sterpaglie e scarse indicazioni.

Così come verificatosi, ad esempio, sulla Sp 36 che da San Ferdinando conduce a Nicotera. In tutto il periodo natalizio la graziosa cittadina di Nicotera, in provincia di Vibo Valentia sulla Costa degli Dei, si è adoperata per organizzare belle serate, investendo tempo e denaro, molti l’hanno scelta come meta, ma raggiungerla da quella strada è stato davvero rischioso. Lungo i circa 5 km della Sp 36, soprattutto di sera, avvolti dal buio fitto, non si scorgono segnaletiche e bisogna procedere quasi per intuizione, tra asfalto sconnesso e canneti che lambiscono la carreggiata. Eppure è una strada molto percorsa, anche da chi proviene dalla Piana di Gioia Tauro e vuole proseguire verso Tropea.

«Lamentiamo carenza di collegamenti e quei pochi che esistono sono messi davvero male – conferma il sindaco di Nicotera Giuseppe Marasco –. Le strade provinciali fanno la differenza in Calabria. Sarebbe auspicabile intervenire decisamente per metterle in sicurezza e fornire una buona viabilità, volano di sviluppo. Le Amministrazioni comunali, come la nostra, hanno investito tempo e risorse per attrarre turisti. E addirittura, alcuni visitatori per raggiungerci attraverso la strada in questione hanno causato danni alle macchine».

Fa ben sperare la recente notizia che il Governo ha stanziato 4,5 milioni di euro, i quali saranno sfruttati per migliorare la viabilità stradale della provincia di Vibo Valentia, di cui la Sp 36 fa parte. Un finanziamento spalmato in tre annualità di 1 milione e mezzo di euro nel periodo 2024/2026. Gli interventi si aggiungeranno e saranno funzionali alle attività programmate e in parte già avviate. Erogazioni straordinarie provvidenziali per il territorio.