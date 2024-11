Si indaga per accertare se il marocchino Hamil Medhi, arrestato per auto-addestramento ai fini di terrorismo internazionale, aveva una rete di collegamenti che gli hanno fornito supporto nel suo processo di radicalizzazione

Proseguono le indagini della Digos di Cosenza e del Servizio Centrale Antiterrorismo per accertare se il marocchino Hamil Medhi, arrestato per auto-addestramento ai fini di terrorismo internazionale, aveva una rete di collegamenti che gli hanno fornito supporto nel suo processo di radicalizzazione.



Sospette le chiamate che riceve il giorno in cui viene fermato nell’aeroporto di Instabul. Sul telefono di Hamil Medhi arrivano 18 chiamate da un'utenza che risulta a sua volta in contatto con quella Anas el Abboubi, il marocchino della provincia di Brescia che si troverebbe in Siria. Arrestato nel 2013 con l'accusa di essere il fondatore della filiale italiana di 'Sharia4', il movimento ultraradicale dell'imam belga Omar Bakri messo al bando nel 2010.

Hamil Medhi risulta in contatto anche con un' utenza belga che risulta a sua volta è in contatto con quella utilizzata da Ayoub El Khazzani, l'attentatore del treno Parigi-Amsterdam.



Le indagini mirano anche ad accertare i vari contatti che Hamil Medhi potrebbe aver avuto in Turchia da dove, secondo l'accusa, sarebbe poi ripartito alla volta della Siria per unirsi all'Isis. E’ stato nominato anche un perito tecnico che dovrà compiere accertamenti sul computer ed i telefoni sequestrati al marocchino arrestato. Ad un interprete, inoltre, è stato affidato l'incarico di tradurre tutto il materiale scritto in arabo ed i numerosi video sequestrati.