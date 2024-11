La puntata odierna de 'I fatti in diretta' tornerà ad occuparsi del referendum abrogativo del prossimo 17 aprile sull'estrazione degli idrocarburi e di gas in mare

"Il referendum, le trivelle e l'oro nero". E' questo il tema della puntata odierna de I fatti in diretta. La trasmissione condotta da Pietro Comito, in onda alle 22.00 su LaC tornerà ad occuparsi del referendum abrogativo del prossimo 17 aprile sull'estrazione degli idrocarburi e di gas in mare. Farà il punto sul giro d'affari legato al petrolio, sull'inchiesta della Procura di Potenza che ha condotto alle dimissioni del ministro Guidi, sulle implicazioni per la Calabria, ritenuto il terminale per l'illecito smaltimento di oltre cento tonnellate di reflui della lavorazione del petrolio estratto in Basilicata. Ospiti in studio il segretario generale della Fiom Cgil Calabria Massimo Covello, il referente del coordinamento No Triv Calabria Gianmario Foti e il segretario dell'Arci Calabria Ivan D'Urso. L'inviata Cristina Iannuzzi sarà invece collegata con diretta con i Laghi di Sibari, al fianco di Rosella Cerra, del coordinamento nazionale No Triv e con altri attivisti.

Alle 22.00 su LaC, canale 19 del digitale terrestre o in streaming su www.lactv.it