Questo il tema della puntata odierna de I fatti in diretta, la trasmissione curata e condotta da Pietro Comito, in onda su LaC oggi pomeriggio alle 14.30 e in replica alle 22.00

"L'altra politica". Questo il tema della puntata odierna de I fatti in diretta, la trasmissione curata e condotta da Pietro Comito, in onda su

LaC oggi pomeriggio alle 14.30 e in replica alle 22.00. La trasmissione lancerà un'intervista all'ex governatore Agazio Loiero, che presenterà il suo ultimo libro "Lorsignori di ieri e di oggi", che ripercorrerà alcune tappe della sua esperienza alla guida della Regione e offrirà il suo giudizio sull'operato del governatore Oliverio. "La Calabria di oggi - ha detto Loiero - è peggiore di quella che avevo lasciato".

Ospiti in studio l'accademico Spartaco Pupo, strenuo oppositore politico del "sistema Principe" in quel di Rende, poi spazzato per via giudiziaria dalla Procura antimafia di Catanzaro, e Corrado L'Andolina, neoeletto sindaco di Zambrone, avvocato e pubblicista, il "sindaco romantico", così com'è stato definito nel corso della maratona elettorale de "I fatti in diretta" che ne ha annunciato l'elezione, per il suo approccio ideologicamente socialista e sentimentale nei confronti della comunità e delle sue tradizioni. Con gli ospiti, oltre che della loro attività, si opererà un'analisi dell'ultimo voto amministrativo in Calabria.