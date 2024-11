Questo il titolo della puntata odierna de 'I fatti in diretta'. Il programma condotto da Pietro Comito offrirà diverse ricostruzioni dell'indagine che ha condotto all'arresto di diversi politici del cosentino

Il "sistema Rende" come paradigma del rapporto perverso che in Calabria lega la politica alla 'ndrangheta. E' da questo case che trarrà spunto la puntata odierna della trasmissione "I fatti in diretta", in onda questo pomeriggio, alle 22.00, su LaC.

Dal titolo "MAFIA E POLITICA, LA METASTASI", il programma condotto da Pietro Comito offrirà diverse ricostruzioni dell'indagine che ha condotto all'arresto, tra gli altri, dell'ex sottosegretario e consigliere regionale del Partito democratico Sandro Principe: deposizioni dei pentiti, intercettazioni, analisi.

In studio il giornalista del Quotidiano del Sud e cronista giudiziario Marco Cribari e il docente di Filosofia e Scienze umane nonché autore del libro "L'utopia della politica" Franco Cimino.

In collegamento diretto da Cosenza il segretario regionale dei Giovani democratici Mario Valente assieme al gruppo dirigente del movimento giovanile democrat. E, ancora, da Bologna, il giornalista di Repubblica Giuseppe Baldessarro che, svelando le dichiarazioni del pentito Giuseppe Giglio, ha raccontato i presunti rapporti tra il clan Grande Aracri di Cutro e Forza Italia. E ancora, nel corso della puntata saranno trasmesse le interviste a Enzo Ciconte, docente di Storia della criminalità organizzata all'Università Roma Tre, e a Gianni Speranza, che ripercorrerà il suo appello al non voto dei mafiosi quando per la prima volta si candidò alla carica di sindaco di Lamezia Terme.

