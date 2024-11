Su LaC 'I fatti in diretta', la trasmissione di approfondimento a cura della redazione giornalistica. Condotta dal direttore Pietro Comito, avrà come tema 'Racket - Chi ha paura muore ogni giorno'. Si occuperà dell'escalation di intimidazioni che si stanno registrando in Calabria, focalizzando l'attenzione sul Reggino e, in particolare, sulla Locride.

In studio Nuccio Azzarà, segretario della Uil Fpl di Reggio Calabria, le cui coraggiose denunce sulla sanità gli sono costate un pesante avvertimento di probabile stampo mafioso; Anna Rita Leonardi, sulla quale il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha puntato in veste di candidata alla carica di sindaco di Platì; don Pino Demasi, vicario della Diocesi di Oppido-Plami, referente di Libera nella Piana di Gioia Tauro e tra i sacerdoti più impegnati sul fronte legalitario.



La trasmissione offrirà un ampio reportage realizzato da Cristina Iannuzzi nei centri Locride colpiti da vari attentati: quello che ha messo in ginocchio l'impresa di trasporti Federico, quelli che hanno colpito il Comune di Gioiosa Jonica e il suo primo cittadino, quello che ha gravemente danneggiato la Casa della Cultura di Caulonia. Quindi un'intervista realizzata a Palazzo Madama dall'inviata a Roma Michela Mancini, che ha incontrato la senatrice Doris Lo Moro, già presidente della Commissione d'inchiesta sulle intimidazioni agli amministratori locali.



Inoltre lo studio si collegherà in diretta con Reggio Calabria, grazie all'inviato Francesco Creazzo, dalla cucina di Filippo Cogliandro, giovane reggino che ha denunciato le estorsioni e definito come lo chef anti-racket, che dopo aver lasciato il suo ristorante di Lazzaro ha rilevato l'ex Etoile nella città dello Stretto, assumendo come dipendenti e poi adottandoli nel suo stato di famiglia due minori non accompagnati approdati al termine di un viaggio della speranza sulle coste calabresi. Un'esperienza, la sua e quella degli ospiti in studio, che dimostra come - così diceva il giudice Borsellino - "chi non ha paura muore una volta sola".