Oggi alle 15:00 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre torna l'appuntamento con Pubblica Piazza, il programma condotto da Pasquale Motta. “I guai dell’ospedale di Lamezia Terme e della danità: cambierà qualcosa?”: il tema della puntata odierna. In studio Mimmo Gianturco (FdI), Elio Bartoletti, segretario generale UIL, e in collegamento Alessandra Baldari, FP Cgil Calabria. Anche i telespettatori potranno intervenire in diretta chiamando il numero 0961/1916468.