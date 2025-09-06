Via dall’Italia, al lavoro in un ospedale del Nord e assunto in una clinica privata: le storie di tre dottori caraibici arricchiscono il fenomeno dell’allontanamento dalla regione di una piccola parte del contingente che ha “salvato” molti reparti

Non si arresta la fuga dei medici cubani dagli ospedali pubblici calabresi, nonostante fossero stati assunti per tentare di salvarne le sorti, pesantemente minate dalla carenze di personale. Ad oggi sarebbero tre i medici arrivati ​​da Cuba in servizio negli ospedali del Tirreno cosentino che avrebbero interrotto ogni rapporto lavorativo con l'Asp di Cosenza. I medici erano in servizio negli ospedali di Paola e di Cetraro . L'ultimo addio risale a qualche giorno fa.

Dove sono ora i medici cubani

Da quanto trapelato, il primo sarebbe andato via e avrebbe già lasciato l'Italia; il secondo si sarebbe dato alla fuga per poi scegliere di lavorare in un ospedale del nord; mentre un terzo sanitario cubano avrebbe salutato i colleghi del servizio pubblico per firmare un contratto in una clinica privata, dove guadagnerebbe più del doppio.

Perché vanno tutti via?