'Si restituisca la dignità alla 194, l’interruzione volontaria di gravidanza è una prestazione sanitaria legale e come tale deve essere garantita dal Sistema Sanitario Nazionale'

Il Consigliere Regionale e Capogruppo dei Democratici Progressisti, Giuseppe Giudiceandrea ha depositato la proposta di legge n°139/10^ “Legge 194/1978 - norme per la corretta applicazione sul territorio regionale”, sul delicato tema dell’interruzione volontaria di gravidanza, un diritto acquisito negli anni dalle donne e dalla civiltà, che nella realtà è ostacolato nelle strutture pubbliche, spingendo il ricorso alle cliniche private o alla clandestinità.



La proposta prevede che ASP e AO dovranno inviare al Dipartimento interessato l’elenco completo di tutte le figure professionali utili agli scopi della legge, con l’indicazione dell’avvenuta dichiarazione di obiezione di coscienza, come previsto dall’art.9 della legge 194/1978. Per garantire il corretto principio dell’applicazione della legge, le ASP o AO che non dispongono di figure professionali non obiettore, dovranno reclutare personale necessario ricorrendo allo strumento obbligatorio della mobilità.