A causa di una frana provocata dal maltempo, è stata disposta la chiusura temporanea al traffico della strada statale 19 “Delle Calabrie”, dal km 352,000 al km 353,000, nel territorio comunale di Tiriolo, in provincia di Catanzaro, in entrambe le direzioni.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire le prime verifiche tecniche necessarie alla messa in sicurezza dell’area interessata dal dissesto. La circolazione è deviata lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto.

Parallelamente, proseguono senza interruzioni, compatibilmente con le condizioni meteo, le operazioni di messa in sicurezza sulla frana di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”.

I rocciatori, operai specializzati della ditta incaricata da Anas, operano calati lungo il costone roccioso mediante funi tecniche di sicurezza. Raggiunte le aree instabili, eseguono il disgaggio controllato dei massi pericolanti, rimuovendo manualmente o con attrezzature specifiche i blocchi non più ancorati in modo stabile.

L’attività consente di eliminare il rischio immediato di caduta massi sulla sede stradale sottostante e rappresenta una fase preliminare fondamentale per i successivi interventi di consolidamento del costone e per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.