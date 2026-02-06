Il sisma è stato registrato intorno alle 19:30 ed è stato avvertito chiaramente sia a Catanzaro che a Lamezia Terme. Il 23 gennaio un altro movimento di entità simile si è verificato nella stessa area

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi nel Catanzarese intorno alle 19:33. Secondo quanto comunicato dalla Sala Sismica Ingv-Roma, il sisma ha avuto una magnitudo ML 3.6 ed è stato localizzato a 4 km a nord di Serrastretta (CZ).

Le coordinate geografiche del terremoto sono state registrate a latitudine 39.0463 e longitudine 16.4070, con una profondità di 8 km. Il boato è stato distintamente percepito a Catanzaro e Lamezia Terme. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose.

La scorso 23 gennaio un’altra scossa, di magniduto 3,8, era stata registrata sempre con epicentro a Serrastretta a una profondità di 10 chilometri. Anche in quel caso nessun danno a persone o cose.