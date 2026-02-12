L’amministrazione comunale: al momento non è possibile intervenire per la messa in sicurezza e la rimozione del materiale, lo smottamento è ancora in corso

«Si informa che la strada provinciale che collega Fuscaldo capoluogo alla località Pesco è attualmente interrotta al traffico a causa di una frana». Lo ha comunicato poco fa l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Middea con un post sui social.

«Purtroppo – si legge ancora nel post - , al momento non è possibile intervenire per la messa in sicurezza e la rimozione del materiale, poiché il movimento franoso è ancora in corso.

La situazione è costantemente monitorata e seguiranno aggiornamenti non appena sarà possibile operare in sicurezza.

Si raccomanda la massima prudenza e di evitare di avvicinarsi all’area interessata». Sul posto, gli agenti della Polizia locale.