Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi farà tappa in Calabria. L'esponente del governo Meloni, lunedì prossimo alle 11 presenzierà, presso la Prefettura di Catanzaro, al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Enrico Ricci. Al termine del Comitato, alle 12:30, è prevista la sottoscrizione di un protocollo d'intesa per una più efficace politica di valorizzazione dei beni confiscati presenti sul territorio della Regione Calabria. alle 12:45 seguirà una conferenza stampa.