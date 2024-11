Il neo sindaco di Platì: 'La 'ndrangheta da noi come a Roma e Milano'

"A Platì esiste la 'ndrangheta, come esiste a Roma e Milano". Lo ha dichiarato il sindaco di Platì Rosario Sergi a 'Buongiorno Regione' sulla Rai. Il sindaco, che nei giorni scorsi aveva rifiutato il confronto con Klaus Davi per Gli Intoccabili di LaC, ha scelto la Rai per rispondere alla sua avversaria, Ilaria Mittiga, che ha annunciato le immediate dimissioni di tutta l'opposizione. Sergi si dice pronto ad andare avanti, e annuncia di aver chiesto audizione alla presidente della commissione antimafia Rosy Bindi. La stessa commissione che alla vigilia delle elezioni aveva messo in evidenza il caso Platì, citando lo stesso Sergi per rapporti con la cosca Barbaro.

Riguarda l'intervista pre elezioni di Davi ai due candidati sindaco.