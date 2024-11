Gli omicidi del giovane Francesco Inzitari, Gregorio Mezzatesta e Matteo Vinci. Il sangue degli innocenti, dei martiri della ‘ndrangheta, di coloro i quali hanno pagato con la vita la propria ribellione alle cosche. Il viaggio di Mammasantissima – processo alla ‘ndrangheta riparte da qui, dalle vittime e dalle loro storie.

Si è parlato anche di un altro omicidio, quello di Marcello Bruzzese, ucciso il giorno di Natale del 2018. Fratello del collaboratore di giustizia Girolamo, fu freddato a Pesaro, scovato malgrado vivesse in una località segreta con il resto della famiglie. Proprio il collaboratore recentemente, è tornato al centro delle cronache per le sue rivelazioni nel processo d’appello ‘Ndrangheta stragista. È il pentito che ha rivelato del presunto incontro, avvenuto alla fine degli anni ’70 in podere della Piana di Gioia Tauro, tra Bettino Craxi, Silvio Berlusconi e il mammasantissima Peppino Piromalli. Nel corso della puntata ascolteremo ciò che ha detto in aula.

Svelate, inoltre, grazie a intercettazioni, video e audio esclusivi come la storia della 'ndrangheta sia una storia di potere che si è fondata sulla ricchezza, sul vincolo associativo, sulla spendita del nome, sulla capacità d’intimidazione ovvero sulla paura.

È possibile ascoltare i podcast nella sezione dedicata e rivedere tutte le puntate di Mammasantissima - Processo alla 'ndrangheta su LaC Play.