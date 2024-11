L'ex consigliera regionale ha impugnato le comunicazioni della Corte d'Appello per procedere alla correzione del risultato elettorale ma anche in questo caso ne è uscita sconfitta

«Valeria Fedele ed i suoi collaboratori di struttura - Riccardo Occhipinti, Filippo Vonella, Luigi Francesco Marinello, Matteo Folino e Domenico Console, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Oreste Morcavallo - perdono contro Antonello Talerico anche dinnanzi al Tar di Reggio Calabria». Lo si legge in una nota divulgata dai legali di Antonello Talerico. L'ex presidente dell'Ordine degli avvocati di Catanzaro nei giorni scorsi ha vinto il ricorso contro l'ex consigliera regionale, dichiarata ineleggibile dalla Corte d'Appello di Catanzaro.

«I ricorrenti avevano proposto un altro ricorso dinnanzi al Tar di Reggio Calabria per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, delle note aventi ad oggetto la comunicazione con cui la Corte d'Appello di Catanzaro aveva provveduto alla correzione del risultato delle elezioni regionali proclamando Antonello Talerico eletto alla carica di consigliere regionale in sostituzione del consigliere Valeria Fedele e, quindi anche consequenzialmente la cessazione degli incarichi dei collaboratori esterni di Filippo Vonella, Luigi Francesco Marinello, Matteo Folino, Domenico Console».

«Il Tar di Reggio Calabria, considerate le plurime eccezioni di carattere pregiudiziale sollevate dall’avvocato Talerico (difeso dagli avvocati Jole Lepera, Anselmo Torchia e Alessandra lazzaro), ha ritenuto che non fosse ravvisabile alcuna situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare un intervento cautelare monocratico».

«In particolare, avuto riguardo in particolare alla circostanza che, quanto alla ricorrente Fedele, l’atto impugnato era una semplice comunicazione concernente la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 144/2023 (tra l’altro non versata in atti dalla difesa della Fedele), indirizzata ad una pluralità di soggetti e uffici “per opportuna conoscenza e, per gli adempimenti di rispettiva competenza”, mentre, per quanto agli altri ricorrenti, la lamentata cessazione dell’incarico – a prescindere dalla reale natura dell’atto impugnato – si sarebbe già verificata alla data del 10 febbraio 2023, data di notifica della sentenza favorevole all’avvocato Talerico».

Il Tar ha poi fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 marzo 2023. Nel frattempo, Antonello Talerico potrebbe già partecipare al primo Consiglio regionale che dovrebbe tenersi il prossimo 20 febbraio.