Incidente sul lavoro mortale nel comune di Ricadi. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente alla guida di un trattore si è ribaltato con il mezzo mentre stava effettuando dei lavori nelle campagne di Orsigliadi, frazione del comune di Ricadi.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118, ma nonostante anche il pronto intervento dell’elisoccorso, per il conducente del mezzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi e le indagini, al fine di accertare eventuali responsabilità per l’accaduto, si sono portati i carabinieri.