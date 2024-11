Ventotto anni proveniente dalla Costa d'Avorio, era scesa dalla nave Dattilo una settimana fa con il pancione e un altro figlio di pochi anni per mano

Era giunta la scorsa settimana a Reggio Calabria, dopo essere stata soccorsa dalla nave Dattilo della Guardia costiera, con in grembo la sua bimba e tenendo per mano un altro figlio di tre o quattro anni. Si chiama Tatiana, 28 anni proveniente dalla Costa d’Avorio, e oggi è diventata mamma per la seconda volta. La sua piccola è nata al Gom di Reggio Calabria.

«Le ho stretto la mano perché non aveva nessuno lì accanto a lei. Sono stato vicino a mia moglie quando sono nati i miei due figli, oggi grandi, ma devo ammettere che anche questa è stata un’emozione bella e intensa. Prestare servizio volontario accanto ai migranti riserva anche giornate uniche come questa». Così Gianluca Porcino, presidente dell’associazione Protezione civile San Giorgio di Reggio Calabria, passato al Gom per vedere se la signora Tatiana, che nelle ultime ore aveva avuto contrazioni ravvicinate, avesse bisogno di qualcosa, racconta il lieto evento di cui è stato testimone.



