La guardia costiera di Gioia Tauro ha tratto in salvo, oggi, due diportisti nello specchio d’acqua antistante al comune di Palmi, uno dei quali colto da malore e con l’imbarcazione col motore in avaria.

La sala operativa della Capitaneria di porto di Gioia Tauro ha ricevuto una segnalazione telefonica da parte di due diportisti in difficoltà, partiti dal porto di Villa San Giovanni e diretti a Milazzo i quali, a seguito di avaria ai sistemi di bordo, hanno perso il comando dell’unità.

Il peggioramento delle condizioni meteo ha messo in serio pericolo gli occupanti costringendoli a inviare la richiesta di soccorso. Nonostante le condizioni del mare, l’equipaggio della motovedetta è riuscita a raggiungere l’imbarcazione e a trarre prontamente in salvo i diportisti.

Una volta a bordo della motovedetta, gli occupanti del natante sono stati trasferiti in sicurezza nella darsena servizi del porto di Gioia Tauro dove è stata prestata loro l’assistenza del caso.