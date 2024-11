L'egiziano, ospite del Cara di Crotone, è accusato di aver accoltellato, assieme ad altri tre stranieri, di aver accoltellato un 18enne durante una rissa per motivi di spaccio

Un egiziano ospite del centro di accoglienza Cara di Crotone è stato arrestato, con altri tre stranieri, a Riccione per tentato omicidio, rissa aggravata e lesioni. L'egiziano è accusato di aver accoltellato, con altri tre stranieri, un 18enne di origine albanese, residente a como.



L'egiziano con gli altri tre magrebini verso le 22 di ieri, circa due ore prima della rissa, era stato identificato e denunciato per inottemperanza al foglio di via obbligatorio e decreto di espulsione.

I quattro stranieri, portati al posto fisso di polizia di Riccione, dopo essere foto-segnalati e denunciati, come prevede la legge, sono stati rimessi in libertà.



Gli stessi circa due ore dopo, dopo essere stati protagonisti della rissa di mezzanotte, sono tornati al posto di polizia dicendo di essere stati aggrediti da quattro ragazzi, ma il racconto non ha convinto gli agenti. Così, mentre i carabinieri di Riccione intervenuti per la rissa in piazzale Roma prestavano i primi soccorsi ai quattro ragazzi di Como, tre dei quali feriti, la polizia ha arrestato i nordafricani per tentato omicidio.