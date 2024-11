Vigili del fuoco al lavoro per ore per spegnere il rogo divampato nell'edificio adibito all'estrazione e lavorazione del miele. Si indaga sulle cause

Intensa giornata quella di ieri, domenica 16 giugno, per i vigili del fuoco della sede distaccata di Siderno, impegnati dalle 17 circa e per parecchie ore per lo spegnimento di un incendio, sviluppatosi all'interno di un edificio a due piani di Gioiosa Jonica adibito all'estrazione e lavorazione del miele. Le fiamme, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si sono sviluppate all'interno della struttura distruggendo centinaia di arnie depositate ed ingenti quantità di cera per apicoltura. Proprio a causa della natura del materiale presente all'interno dell'immobile che ha portato la temperatura ad oltre 1000 gradi, l'area è divenuta impraticabile, creando parecchie difficoltà alle operazioni di spegnimento. La squadra coordinata da Fabio Maragucci, ha messo in sicurezza ben 4 bombole di gpl depositate all'interno dei locali ed evitato ben più gravi conseguenze. Ci sono volute ben cinque ore di intenso lavoro, per avere ragione delle fiamme, peraltro affrontate con un solo modulo antincendio boschivo e quindi con una ridotta capacità di acqua, a causa dell'impervietà del luogo, sito nelle campagne della contrada camocelli Superiore di marina di Gioiosa jonica. Numerosi altri interventi per incendi di sterpaglie hanno impegnato la squadra sempre nella giornata di ieri.