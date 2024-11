Nel Cosentino i carabinieri hanno deferito in stato di libertà due uomini. Nel bagagliaio trovata anche una spranga di 80 centimetri

Due persone sono state deferite in stato di libertà dai carabinieri di San Fili. I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto a San Vincenzo la Costa, nel Cosentino, hanno rinvenuto nascosti nel bagagliaio di un'auto, diversi oggetti atti ad offendere tra cui anche una spranga della lunghezza di circa 80 centimetri. Per questo i due uomini, di 49 e 46 anni, sono stati deferiti per il reato di "detenzione di armi e oggetti atti ad offendere”.