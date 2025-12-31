I controlli portati avanti dalla polizia. Le perquisizioni hanno dapprima interessato il mezzo della persona fermata, poi l’abitazione dove sono stati rivenuti ulteriori 20 chili di articoli pirotecnici detenuti senza licenza

Nell'ambito dei controlli predisposti dalla Polizia di Stato in occasione delle festività natalizie, personale del Commissariato di Siderno, unitamente al Nucleo Regionale Artificieri della Questura di Catanzaro, ha arrestato in flagranza di reato di un soggetto trovato in possesso di un quantitativo di materiale pirotecnico illegale superiore a 11 kg.

Nello specifico, gli operatori della Polizia di Stato, a seguito di un posto di blocco, notando la presenza di articoli esplodenti all'interno del veicolo della persona fermata, hanno proceduto a perquisizione dell'autovettura e, rinvenendo prodotti esplodenti di natura illegale, hanno esteso i controlli anche all'abitazione dell'interessato.

Complessivamente l'attività ha permesso di sequestrare, oltre al sopracitato materiale illegale, anche più di 20 chili di articoli pirotecnici marchiati Ce, detenuti dall'arrestato senza licenza in violazione della normativa in materia.

L’arresto è stato successivamente convalidato dall'Autorità Giudiziaria di Locri, a seguito di rito per direttissima.



