Il ragazzo è stato fermato ad un posto di blocco. L'arma aveva il caricatore inserito

I carabinieri della compagnia di Cosenza hanno arrestato un pregiudicato di vent’anni, in flagranza di reato, per porto abusivo di arma clandestina. I militari lo hanno fermato alla guida di un’auto mentre svolgevano un’attività di controllo con filtraggio dei veicoli in Via dei Caduti di Razzà. A bordo della vettura viaggiava anche un secondo ragazzo, anch’egli con precedenti. Nel corso della perquisizione il giovane cosentino veniva trovato in possesso di una calibro 9 pienamente efficiente, con matricola abrasa e caricatore inserito, contenente quattro proiettili. L’arma era pronta a sparare. L’arrestato è stato condotto in carcere.