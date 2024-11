La Calabria è la terza regione per il numero di aziende confiscate alla mafia dopo Sicilia e Campania

"Buone prassi per contrastare l'economia illegale: l'utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie": è questo il tema del convegno svoltosi alla Camera di commercio di Milano in cui sono stati presentati gli ultimi dati disponibili dell'Agenzia Nazionale per i beni confiscati.



Confiscate in Calabria 2292 aziende, il 12% del totale nazionale. La Calabria si piazza così al terzo posto per numero di aziende confiscate, dopo la Sicilia (33%), Campania (23%) e prima della Lombardia (11%).