Nella notte imbiancate Lorica e Camigliatello. Nuovi fiocchi previsti durante la settimana

Preparate sciarpe e cappotti pesanti e, se siete appassionati, anche gli sci. In Calabria arriva la prima neve e le piste di Lorica e Camigliatello si vestono di bianco. Primi fiocchi nella notte tra i 1300 ed i 1500 metri. Tetti bianchi anche in paese. Sorridono gli imprenditori turistici. L’inverno sembra essere iniziato in anticipo e, secondo i meteorologi, la coltre bianca continuerà a cadere in settimana. Previste intense nevicate tra venerdì e mercoledì prossimo.