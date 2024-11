Gli agenti intervenuti sono stati poi attirati anche da una coppia di motociclisti, il cui mezzo è stato rinvenuto successivamente abbandonato e risultato rubato. Non si esclude che i due episodi possano avere un collegamento

Notte movimentata nel quartiere Siano a Catanzaro. Intorno alle 2.10 si è infatti reso necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale per sedare un rogo che aveva avvolto una vettura in via delle Orchidee. L'auto data alle fiamme è risultato essere di proprietà di Marcela Royo Pazz, di 61 anni, psicologa del carcere catanzarese. Dai primi accertamenti, è emerso che le fiamme si sarebbero sviluppate contestualmente dal lato posteriore e dal lato anteriore, circostanza che non fa escludere la pista dolosa sebbene non siano stati trovati elementi utili a supporto.



Nel frattempo, l'attenzione di una pattuglia della polizia intenta ad effettuare un giro di controllo nel quartiere è stata attirata da una coppia di motociclisti in sella al motociclo lanciato a gran velocità. Gli agenti si sono messi all'inseguimento della moto rinvenuta successivamente abbandonata e risultata rubata. Non si esclude che i due episodi possano avere un collegamento.

Luana Costa