Una squadra dei vigili del fuoco di Sellia Marina con ausilio di un’autobotte della sede centrale è intervenuta in località Finocchiaro di Sellia Marina a causa di un incendio verificatosi all’esterno di un’abitazione.

Ad essere interessato dalle fiamme un appartamento ad uso abitazione estiva situato al primo piano di uno stabile a due livelli. Le fiamme si sono propagate dal sottotetto, costituito da intelaiatura in alluminio e ricoperto da pannellature in legno, in tutti i locali dell'abitazione distruggendo completamente quanto contenuto all'interno e parte della copertura del tetto. Non risultano danni a persone in quanto al momento lo stabile era disabitato. La struttura non risulta aver subito danni e né tantomeno l'appartamento sito al piano terra.

l.c.