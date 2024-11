Un tributo per ringraziare tutti coloro che, nelle trincee degli ospedali, hanno combattuto in prima linea durante l'emergenza Covid. Al Gran Premio di Formula 1 a Monza non c'erano tifosi ma tanti operatori sanitari e personale della Protezione civile provenienti da tutto lo Stivale. L'iniziativa voluta e patrocinata dall'Automobile Club d'Italia rappresenta un segnale del mutamento in atto. La competizione che si è svolta a porte chiuse, in rispetto delle norme anti-contagio, ha però visto la partecipazione di 250 persone tra medici e sanitari rappresentanti di tutte le regioni italiane.

A rappresentare la Calabria nella lotta contro il Covid c'era Patrizia Teresa Zinzi, infermiera professionale in forza all'unità operativa di Malattie Infettive dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. La sanitaria selezionata dal primario, Lucio Cosco, e su indicazione del delegato della Regione per l'emergenza Covid, Antonio Belcastro, ha assistito alla competizione automobilistica.