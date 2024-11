Il comitato di presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, ha designato i rappresentanti di Palazzo dei Marescialli nelle varie sedi italiane di Corte d'Appello al fine di partecipare all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024. La prima cerimonia si terrà il prossimo 25 gennaio in Cassazione, con inizio alle ore 11, mentre il secondo evento si svolgerà il 27 gennaio 2024 a partire dalle ore 10.



In Calabria sono due i Distretti giudiziari: Reggio Calabria e Catanzaro. Le rispettive Corti di Appello attualmente sono rette da due presidenti facenti funzioni. A Catanzaro, dopo il pensionamento del togato Domenico Introcaso, dirige le attività la magistrata Gabriella Reillo, candidata sia per la presidenza della Corte d'Appello di Catanzaro che per la presidenza del tribunale di Cosenza. Di recente la quinta commissione del Csm si è spaccata, dando tre voti alla Reillo e tre preferenze alla togata Concettina Epifanio, attuale presidente del tribunale di Palmi. A rappresentare il Csm nella giornata di sabato 27 gennaio 2024 ci sarà il consigliere togato Antonino Laganà, precedentemente in servizio presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria.



Anche a Reggio Calabria, invece, la Corte d'Appello prosegue i lavori con la "reggenza" della magistrata Olga Tarzia, attualmente presidente di sezione. Pure in questo caso, il Csm si è diviso sulle candidature della Tarzia (tre voti) e della collega Caterina Chiaravalloti, oggi capo del tribunale di Latina, dopo l'esperienza in quel di Castrovillari. In riva allo Stretto, la rappresentanza dell'organo di autogoverno della magistratura italiana, è stata affidata alla consigliera togata Maria Vittoria Marchianò, già presidente del tribunale di Crotone.