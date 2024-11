Poco prima delle 20, sulle colline che dominano Amantea, è divampato un incendio che ha allertato gli uomini di Calabria Verde e che sta impegnando i Vigili del Fuoco. Sono prontamente intervenuti sul posto per domare le fiamme che nel frattempo stanno catturando l’attenzione di turisti e residenti.

Dalle strade del paese, infatti, anche dalle più centrali e affollate, è facile scorgere la coltre di fumo che si è sprigionata dalla limitrofa contrada Acquicelle. Alle 23.30 l'incendio non è ancora stato domato.

Nella mattinata del 17 agosto, attorno alle 9.00, l'incendio è in via di spegnimento. Sul posto oltre agli uomini di Calabria Verde e ai Vigili del Fuoco è presente anche un elicottero regionale. Per fortuna non risultano, al momento, particolari criticità. Il rogo che ha interessato la collina della città tirrenica è stato domato attorno alle ore 10.20 del 17 agosto, subito dopo sono iniziate le consuete operazioni di bonifica.