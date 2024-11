Cronaca

Il Dipartimento è già al lavoro per coordinare l'invio di uomini e mezzi al fine di far fronte ai numerosi roghi attivi in tutta la regione. Otto le richieste di intervento aereo

Incendi in Aspromonte, il fuoco minaccia le Foreste vetuste patrimonio Unesco

Vasto incendio nel Cosentino: a fuoco le montagne tra Sangineto, Belvedere e Sant’Agata d’Esaro