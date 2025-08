«Guardate questi due, cosa stanno facendo? Hanno scaricato dei rifiuti e poi li hanno bruciati. Da questi roghi spesso si generano grandi incendi». Con queste parole, il presidente dimissionario della Regione Calabria Roberto Occhiuto, attraverso un video sui social, ha commentato un filmato che documenta in flagrante due individui intenti ad appiccare un rogo.

Occhiuto prosegue commentando il programma antincendio boschivo, da lui voluto e messo in atto. Infatti le immagini, realizzate con droni in dotazione alla Regione e gestite da dipendenti regionali appositamente formati, hanno permesso di individuare i responsabili e segnalarli alle autorità. La polizia è intervenuta prontamente, arrestando i due.

Occhiuto ha sottolineato come questo sistema di monitoraggio, introdotto in Calabria negli ultimi quattro anni, sia diventato un modello osservato e «invidiato» in altre regioni italiane. «È il frutto del nostro lavoro – anzi, del lavoro dei dipendenti regionali – che non si devono fermare nemmeno nei prossimi mesi», ha dichiarato il governatore che saluta e ringrazia il personale durante una visita alla control room, sostenendo che sia solo «un arrivederci». Tra le righe si può intuire che il messaggio del presidente dimissionario punti a mettere in mostra un modello che funziona e che ha messo lui a regime, una sorta di spot sul lavoro fatto dal governatore finora.

Occhiuto ha infine lanciato un appello alla responsabilità civica: «Contro la stupidità, anche il migliore dei lavori può fare poco. Non bisogna appiccare incendi, non bisogna distruggere l’ambiente, soprattutto in una regione bellissima come la nostra».