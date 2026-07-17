La furia distruttiva ha costretto alla massima allerta fino a tarda notte, quando finalmente la situazione è tornata quasi sotto controllo. Resta adesso l'amarezza per l'ennesimo scempio ambientale.

Un pomeriggio di massima allerta e pura apprensione quello vissuto ieri nel territorio a nord di Cassano all'Ionio, dove un vasto incendio ha tenuto sotto scacco residenti per ore. Le fiamme, alimentate dalle temperature elevate e da raffiche di vento repentine, hanno rapidamente risalito i pendii aggredendo con violenza la vegetazione e spingendosi a ridosso delle aree abitate.

Il rogo si è sviluppato inizialmente nell'area rurale e collinare a nord del centro abitato, per poi incunearsi lungo la costa montuosa a ridosso di contrada Giostratico (zona storicamente fragile e già gravata da criticità geomorfologiche). Trovando esca facile nelle sterpaglie e nella macchia mediterranea secca, il fronte di fuoco si è rapidamente esteso, risalendo i valloni in direzione del polmone verde sovrastante. Spinte dal vento, le fiamme hanno risalito la costa fino a lambire minacciosamente la zona residenziale della "Cappella del Monte". La vicinanza del fuoco alle prime villette e alle strutture della zona ha fatto scattare immediatamente il piano di monitoraggio.

Solo in tarda serata, grazie al calo del vento, la situazione è tornata quasi sotto controllo, lasciando spazio solo a dei focolai residui. Il bilancio ambientale è pesante con ettari di macchia collinare e qualche uliveto completamente distrutti.