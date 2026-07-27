Dopo i vasti incendi che nei giorni scorsi hanno interessato diversi territori del Vibonese, tra cui Vibo Valentia, Drapia, Nicotera, Joppolo, Coccorino e Filandari, un nuovo fronte di fuoco si è sviluppato lungo la costa, divorando diversi ettari di macchia mediterranea.

Il rogo ha interessato una vasta area del territorio comunale di Zambrone, uno dei principali centri turistici della Costa degli Dei. Sul posto, già dalle prime ore del giorno, sono impegnati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia.

L’incendio, sviluppatosi sul costone sottostante la stazione ferroviaria, è attualmente sotto controllo e in fase di spegnimento. Le operazioni vedono impegnate due squadre dei Vigili del Fuoco, il Dos (direttore delle operazioni di spegnimento) e un mezzo aereo ad ala rotante, che ha effettuato 32 lanci d’acqua per contenere l’avanzata delle fiamme e completare le operazioni di spegnimento.

Sospeso temporaneamente il traffico ferroviario

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività antincendio, il traffico ferroviario lungo la tratta compresa tra le stazioni di Briatico e Parghelia è stato temporaneamente sospeso durante le operazioni di intervento.

Proseguiranno nelle prossime ore le attività di bonifica e messa in sicurezza dell’area, fino alla completa estinzione del rogo e alla verifica delle condizioni di sicurezza del territorio interessato.