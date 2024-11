La manifestazione è organizzata dal sindacato Usb e punta a chiedere alla Prefettura l'impegno per attuare le politiche abitative promesse

Poche decine di migranti, radunatisi di fronte a quel che rimane della baraccopoli, si stanno preparando per sfilare in corteo verso il municipio di San Ferdinando. La manifestazione, a due giorni del rogo che ha portato morte e distruzione, è organizzata dal sindacato Usb e punta a chiedere alla Prefettura l'impegno per attuare le politiche abitative promesse a favore dei lavoratori africani organizzati. Nell'area industriale c'è un forte spiegamento di forze dell'ordine al comando del vicequestore aggiunto Diego Trotta.

I manifestanti hanno in programma d'incontrare rappresentanti della Prefettura di Reggio Calabria, il commissario straordinario per l'area di San Ferdinando, Andrea Polichetti, e il sindaco Andrea Tripodi. I migranti in marcia mostrano cartelli con le scritte "Schiavi mai", "Basta discriminazioni, residenze per tutti", e "Le nostre vite più in alto dei nostri profitti". Esposte anche alcune foto di Becky Moses, la ventiseienne morta nel rogo.