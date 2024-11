La notte scorsa, intorno alle ore 02.45, più squadre dei vigili del fuoco del comando di Vibo Valentia sono intervenute in località San Giovanni, all’incrocio tra le provinciali 85 e 83, nel Comune di Briatico, a seguito della richiesta di intervento per l’incendio di un capannone industriale.

Gli operatori, giunti sul posto con 15 unità e 6 automezzi, hanno riscontrato la presenza di una struttura, con una superficie di 1200 mq, con all’interno materiali di varia natura tra cui un furgone, una autovettura ed un muletto completamente avvolti dalle fiamme. L'incendio non ha comportato crolli del capannone ma, in attesa di ulteriori controlli e verifiche tecniche strumentali, l'intera area, in via precauzionale è stata dichiarata inagibile. Il personale dei vigili del fuoco, impegnato per circa 7 ore, ha provveduto allo spegnimento dell'incendio ed alle operazioni di bonifica dell'area. Non si registrano danni a persone.