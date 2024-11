Nella notte scorsa, un drammatico incendio ha messo in pericolo una palazzina in località Pantano, dove il solaio è stato avvolto dalle fiamme in circostanze ancora da chiarire. Le cause esatte di questo rovinoso incendio sono attualmente oggetto di indagine, tuttavia, i primi riscontri indicano la presenza di una fuga di gas come possibile innesco delle fiamme che hanno rapidamente dilagato compromettendo la struttura dell'edificio.

Una situazione di estrema pericolosità si è verificata quando una persona è rimasta intrappolata tra le fiamme, trovando rifugio soltanto su uno dei balconi dell'appartamento avvolto dal fuoco. La vittima è stata fortunatamente salvata grazie all'intervento celere dei pompieri, allertati tempestivamente dai carabinieri. Il rapido intervento delle forze di soccorso ha impedito una possibile tragedia che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, includendo possibili feriti o persino vittime.