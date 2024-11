Quattro assoluzioni e 18 rideterminazioni di pena. Così si chiude il secondo grado di giudizio del processo scaturito dall'inchiesta Basso Profilo, istruita dalla Dda di Catanzaro coinvolgendo imprenditori, amministratori, politici. Ieri la Corte d'Appello si è pronunciata sulla posizione di 22 imputati che avevano optato per il giudizio abbreviato.

I nomi

1. Luigi Alecce a 3 anni e 6 mesi (3 anni e 8 mesi, in primo grado);

2. Annarita Antonelli a 1 anno e 10 mesi (2 anni e 1 mese, in primo grado);

3. Giuseppe Bonofiglio a 3 anni e un mese (5 anni e 10 mesi, in primo grado);

4. Rosario Bonofiglio a 1 anno e 4 mesi (2 anni e 10 mesi, in primo grado);

5. Pier Paolo Caloiro assolto (3 anni e 2 mesi, in primo grado);

6. Eugenia Curcio assolta (3 anni e 10 mesi, in primo grado);

7. Concetta Di Noia a 5 anni, 7 mesi e 23 giorni (9 anni e 6 mesi, in primo grado);

8. Giulio Docimo a 3 anni (4 anni e 6 mesi, in primo grado);

9. Carmine Falcone a 12 anni (14 anni, in primo grado);

10. Matteo Femia a 1 anno e 10 mesi (2 anni e 10 mesi in primo grado);

11. Antonio Grillone a 2 anni (3 anni e 6 mesi, in primi grado);

12. Rocco Guglielmo assolto (assolto, in primo grado);

13. Domenico Iacquinta a 10 mesi;

14. Francesco Luzzi a 2 anni e 4 mesi (3 anni e 6 mesi, in primo grado);

15. Santo Mancuso assolto (1 anno, in primo grado);

16. Giuseppe Mangone a 2 anni e 1 mese (4 anni e 6 mesi, in primo grado);

17. Antonino Pirello a 1 anno e 4 mesi (6 anni, in primo grado)

18. Tommaso Rosa a 8 anni e 10 mesi e 10 giorni (11 anni e 5 mesi, in primo grado);

19. Vittorio Rosa a 2 anni e 4 mesi (3 anni e 4 mesi, in primo grado);

20. Francesco Talarico a 1 anno e 4 mesi (5 anni, in primo grado);

21. Giuseppe Truglia a 1 anno e 4 mesi pena sospesa (6 anni);

22. Pino Volpe a 1 anno e 4 mesi (2 anni, in primo grado)

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Francesco Gambardella, Salvatore Staiano, Tiziano Saporito, Antonio Lomonaco, Fabrizio Costarella, Sergio Rotundo, Luigi Falcone, Vincenzo Ioppoli, Pietro Chiodo, Eugenio Felice Perrone, Valerio Murgano, Salvatore Staiano, Corrado Politi, Piero Mancuso, Michele Gagliano e Antonello Talerico.