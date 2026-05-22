L’uomo, che deve espiare un residuo di pena di oltre 14 anni, è stato trasferito nel penitenziario di Catanzaro

I Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno dato esecuzione a un ordine di espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un uomo R. D. nato a Cariati, 40 anni, e residente nel comune crotonese.

Il provvedimento, eseguito dai militari dell’Arma al termine delle previste attività di rintraccio e identificazione, riguarda l’espiazione di un residuo di pena pari a 14 anni, 3 mesi e 29 giorni di reclusione. L’uomo è stato riconosciuto colpevole del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, in quanto coinvolto nell’ambito dell’indagine denominata “Golgota”, attività investigativa relativa a un più ampio contesto criminale connesso al traffico di sostanze stupefacenti.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nella Casa Circondariale di Catanzaro, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.