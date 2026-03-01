Intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 nel quartiere Siano. Sul posto anche la Polizia Stradale, traffico rallentato

Paura nel quartiere Siano per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto con a bordo anche tre bambini. L’impatto è avvenuto nella zona est del capoluogo, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale è intervenuta in via dei Tulipani, nel quartiere Siano (zona est del comune di Catanzaro), a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola vettura.

Per cause in corso di accertamento, una Hyundai Kona ha perso il controllo finendo contro il muro di delimitazione della carreggiata. A bordo del veicolo viaggiavano il conducente e tre bambini.

I quattro occupanti hanno riportato ferite lievi e contusioni. Tutti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118 e successivamente trasferiti presso una struttura ospedaliera per ulteriori controlli e accertamenti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza del sito e del mezzo incidentato, al fine di prevenire ulteriori rischi per la circolazione.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’incidente ha provocato temporanei disagi alla viabilità nella zona.