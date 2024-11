Un incidente si è verificato intorno alle ore 13.05 lungo viale De Filippis, a Catanzaro. Più nel dettaglio, una Fiat Grande Punto per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ribaltandosi sulla sede stradale.

A bordo la conducente con il figlio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Mamma e figlio sono stati affidati al 118 e trasferiti in ospedale. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.