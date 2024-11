Sono stati trasferiti in ospedale, uno in ambulanza l'altro con elisoccorso. Il sinistro lungo la statale 18

È di due feriti gravi il bilancio dell'incidente stradale avvenuto alle ore 14.30 circa sulla ss 18 nel comune di Fuscaldo, Cosenza.

Due le vetture coinvolte, una Peugeot 2008 ed un Fiat Doblò. I feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in struttura ospedaliera con ambulanza e per il più grave con ausilio di elisoccorso.

Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del sito e delle vetture in attesa del soccorso stradale e del ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Presenti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.