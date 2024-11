È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso di base a Cirò dopo un grave incidente verificatosi in mattinata a Praia a Mare. Intorno alle 11, infatti, uno scooter e un’utilitaria sono stati loro malgrado protagonisti di un violento scontro nei pressi del campeggio internazionale che affaccia sull’isola di Dino. Sul posto, oltre alla Polizia locale per effettuare i rilievi, è stato richiesto con urgenza l’intervento del personale medico qualificato. La ragazza alla guida del motorino, infatti, è stata sbalzata a qualche metro di distanza dall’impatto ed ha riportato un trauma cranico.

Come noto, la postazione di Cosenza è sprovvista momentaneamente dell’elisoccorso e proprio ieri il dottore Pasquale Gagliardi aveva denunciato la pericolosità della cosa inscenando una forte protesta. Ha sottolineato come, nel caso di un’emergenza sull’alto Tirreno cosentino, i tempi di intervento non sarebbero stati gli stessi se si fosse partiti dal capoluogo bruzio. La ragazza, ad ogni modo, con la massima celerità rapportata alla copertura delle distanze, è stata trasportata all’Annunziata per tutti gli accertamenti del caso.