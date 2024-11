Due persone sono rimaste ferite a Settimo di Rende, in via Cristoforo Colombo, in seguito ad un incidente stradale. Viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata sull’asfalto forse in seguito ad una brusca frenata. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118.

Nonostante la violenza dell’impatto, secondo quanto si è appreso, entrambi i soggetti a bordo del veicolo avrebbero riportato traumi e contusioni lievi, oltre ad un comprensibile spavento. Nel sinistro non risultano coinvolte altre auto. Disagi alla circolazione, proseguita a senso unico alternato per consentire agli addetti della Deam Sud di ripristinare il manto stradale.