Grave incidente stradale a Roggiano Gravina questa mattina, intorno alle 5.30, sulla Strada Provinciale 123. Lo scontro frontale tra una Alfa 159 e una Fiat Punto ha causato la tragica morte di Giovanni Andrea Bartucci, un giovane di 23 anni originario di Mottafollone. L’incidente ha anche provocato il ferimento dell’altro conducente, le cui condizioni non sono ancora note.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e i Vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre le persone coinvolte dalle auto e mettere in sicurezza l’area. Le autorità stanno indagando per determinare la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi. Questo incidente a Roggiano Gravina rappresenta un’altra tragedia che scuote la comunità, già provata da altri episodi simili specialmente lungo la SS 106.