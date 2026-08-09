Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo viale Sant’Angelo, nell’area urbana di Rossano, dove si è verificato uno scontro che ha coinvolto un’automobile e una moto.

Al momento non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente, così come non sono ancora disponibili informazioni precise sulla portata delle eventuali ferite riportate dalle persone coinvolte.

L’impatto ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione. Il traffico ha subito forti rallentamenti e lungo viale Sant’Angelo si sono formati lunghi incolonnamenti in entrambe le direzioni di marcia, con disagi per gli automobilisti in transito.

La dinamica del sinistro resta da ricostruire. Ulteriori elementi potranno emergere nelle prossime ore, insieme a informazioni più precise sulle condizioni delle persone coinvolte.