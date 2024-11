Un grave incidente stradale si è registrato stamattina sulla strada statale 18 Tirrenica, nei pressi di San Lucido (Cosenza). Due i veicoli che, per cause in corso di accertamento, si sono violentemente scontrati.

Tre le persone ferite, di cui una in maniera grave, rimasta incastrata nelle lamiere della sua vettura. È stato anche necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto del ferito grave. Rallentamenti si sono registrati sul traffico locale.